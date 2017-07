Paari päeva pärast aastas hotelli ei ehita. See tähendab aga, et pärimusmuusika festivali ajal on Viljandis majutuskohtadega alati kitsas. Võiks isegi öelda, et säärane puudujääk annab kinnitust, et folk elab sama suurelt ja uhkelt kui seni ning tema publiku arv pole kokku kuivanud.