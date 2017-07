Kohalik elu. Rüüstamisi surnuaias on mitmel pool toime pandud. Mõnes kohas on haudadelt lilled ära rebitud ja katki murtud, kuna mujal jälle pingid ära on lõhutud. Selles asjas on hulk kaebtusi tulnud, nii et isegi õpetaja sellest kantslist pidi teadustama. Nagu näha on siin isikutega tegemist, kes niiwiisi oma „wabadust“ mõistawad tarwitada. Peaks küll tarwilikumad abinõud selle wastu leidma, et niisugused asjad kaoksid. Aurora.