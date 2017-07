Nädalavahetusel tuleb ilus suveilm

Ööl vastu laupäeva on selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub loode- ja läänetuul 2–8, põhjarannikul öö hakul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 6–10, saartel ja rannikul kuni 13 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 2–7 meetrit sekundis. Sooja on 17–21 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 1–7 meetrit sekundis. Sooja on 6–10, rannikul kuni 13 kraadi. Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 1–7, pärastlõunal saartel tugevneb edelatuul 5–10 meetrit sekundis. Sooja on 18–23 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub lääne- ja edelatuul 5–10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 7–14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lääne- ja edelatuul, mis õhtuks veidi nõrgeneb. Sooja on 16–20 kraadi.