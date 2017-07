Jalgpallimeistrivõistlused on jõudnud poole peale ja Tulevik alustab liiga kolmandat ringi homme kell 19 koduväljakul Sillamäe Kaleviga. Samade meeskondade läinud reedel Sillamäel peetud kohtumine andis 1:0 võidu Kalevile. Pilt on tehtud 20. mail Viljandis Tuleviku ja Nõmme Kalju kohtumisel.

​Eesti jalgpalli Premium-liiga hooaeg ületas läinud nädalavahetusel ekvaatori. Praegu, kui pooled kohtumised on seljataga ja pooled ees, on Viljandi Tuleviku klubi juht Raiko Mutle positiivselt meelestatud, olgugi et tabeliseis ja statistika viljandlastele kuigi soodsat keelt ei kõnele.