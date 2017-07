Viljandi linnapea sügisel IRL-i nimekirjas ei kandideeri

„Aga nüüd on otsus langenud ning sügistele kohalikele valimistele vaatan oma erakonnast erinevalt,“ võttis ta kokku arvamusloo, milles ta kritiseeris IRL-i mitmetes omavalitsusi ahistavate otsuste langetamises ning oma erakonna peakontorit kohalike poliitikute mõjutamises.

Kiviberg leiab kirjutises, et avalikuks saladuseks on saanud asjaolu, et praeguses Eesti Vabariigis on kohalikud omavalitsused riigi vasallid. „Jah, võimuorganid valitakse kohaliku rahva poolt, kuid eelarvevahendite võimalused ja seeläbi võime oma valda või linna arendada määrab keskvalitsus oma bürokraatlike piirangutega,“ teatas ta.

2008.–2010. aasta majandussurutist ära kasutades suurendas keskvalitsus Kivibergi hinnangul vasallsõltuvust veelgi, kehtestades lisapiiranguid ning vähendades seadusega ette nähtud kohalike tulude määra. „Mitte üks kohalik konn ei köhinud. Ja näe – pikapeale harjuti ära. Kohaneti. Ajutisest meetmest sai alaline,“ lisas ta.

Linnapea leiab, et omavalitsustele kahjulikult on lahendatud nende rahastamine ning riigi tasandil tegutsevad poliitikud ei püüagi tagada Eesti tasakaalustatud arengut.

Riigis leviv tsentraliseeriv lähenemine on Kivibergi väitel jõudnud ka erakondadesse ning näitena toob ta IRLi kohalike valimiste nimekirja moodustamise Viljandis.

„6. aprillil otsustas IRLi Viljandi linnaosakond juhatuse koosolekul ühehäälselt, et IRL läheb Viljandis valimistele koos Vabaerakonnaga moodustatud valimisliidus. Toonasel koosolekul osales ka IRLi praegune esimees Helir-Valdor Seeder, kes otsust selgelt pooldas,“ meenutas ta.

21. mail otsustas IRLi Viljandi osakond minna kohalikele valimistele ikkagi IRLi lipu all ning sellega murda Vabaerakonnaga sõlmitud kokkulepet. „Selle kokkuleppe murdmine sündis IRLi keskkontori survel, mis on minu pikaaegse kohaliku omavalitsuse tasandil poliitikas osalemise kogemusel esmakordne säärane juhtum Viljandis,“ arvas linnapea.

Mai lõpus esitas erakond Kivibergi väitel talle selge nõudmise, et ta kandideeriks Viljandis IRLi nimekirja esinumbrina uuesti linnapeaks. „Saatsin erakonna juhtidele oma konkreetse kirjaliku ettepaneku, vastavalt nende soovile. On ju loogiline, et kui erakond nõuab minult jätkuvalt pühendumist aktiivsele poliitikukarjäärile, ootan ka mina enda jaoks pikemat tulevikuplaani, sh kuidas leida võimalusi liikuda poliitikas sammu edasi riigi tasandile.“

Erakonna keskkontor pidas Kivibergi sõnul ettepanekuid sobimatuks. „Viljandi avalikkus nägi minu soovis saada Viljandis võimalikult kõrge koht riigikogu valimiste nimekirjas staaritsemist. Huvitav on arusaam, et valimiskünnise piirimail kõikuva reitinguga erakonna esinumbri koht Järva- ja Viljandimaal annab automaatselt riigikogu liikme koha. See on pigem tunnustus IRLi väärikale ajaloole, mitte realistlik prognoos 2019. aastaks.“

Seda, kas Ando Kiviberg kavatseb kohalikel valimistel kandideerida, kas ta teeb seda Viljandis ja millises nimekirjas, pole veel teada. Kiviberg ise on öelnud, et otsuse tegemisega on tal aega 15. septembrini.