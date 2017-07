Viimase paari nädala jooksul on nii Facebookis kui kinnisvaraportaalides aktiivseks muutunud petturid, kes soovivad libakuulutuste abil üürihuvilistelt ettemaksu ja kaovad raha saades jäljetult, teatas kinnisvaraportaal KV.ee uudisteagentruurile BNS. Kõige sagedasemad on sellised juhtumid Facebookis ja tasuta kinnisvaraportaalides, ent neid on ette tulnud ka suuremates kinnisvaraportaalides.