Ühenduse väitel on Eha tänava ruumid pensionäridele kitsaks jäänud ja nende käsutusse tuleks anda kogu Sakala keskus.

​Kaks aastat tagasi kesklinna Sakala keskusesse kolimisest loobunud Viljandi pensionäride ühendus soovib nüüd ei rohkem ega vähem, kui et linn annaks kogu keskuse eakate käsutusse. Kui ühenduse esindaja sõnul on see teema olnud päevakorral pikalt, siis abilinnapea näeb selles sammus Keskerakonna valimiskampaania algust.