Suvekoolis saab heina teha ja Ööülikooliga rännata

«ELF-i talgute suvekool Palupõhjas on üks omamoodi festival, mis viib osalejad esivanemate kombel vikatitega puisniidule heinateole,» sõnas suvekooli korraldaja Piret Väinsalu. Tema sõnul tekib mitmepäevases suvekoolis eriline ühtsustunne ja side minevikuga.

Heinategu juhendab Avo Rosenvald, kes on juba mitu aastat Palupõhja puisniitu taastanud. Rosenvald tunneb heameelt, et sel suvel on võimalik asuda ühiselt ja vanaviisi puisniitu hooldama. «Siinses tsivilisatsioonist eemalolevas paigas muutub kõik tähendusrikkamaks. Sammaldunud tammetüvede vahel näivad vilksatavat esivanemate kogud. Hommikuvärskuses langeva rohu sahin, vikatiluiskamise ainulaadne heli, ühine tegutsemine ja koostöövaim annavad sügavama enesetunnetuse rahvana,» kirjeldab Rosenvald.

Suvekooli loengute ja õpitubade külalised on folklorist Mall Hiiemäe, kes tutvustab vanu talgukombeid, Inglismaa looduskaitsja ja niitmismeister Simon Damant, Soome maastikuarhitekt Emilia Horttanainen ja kirjanik Juhani Püttsepp, kes jutustab Palupõhja kandis elanud inimeste lugusid. Loodusretkele ja Ööülikooli mõtterännakule viib osalejad Robert Oetjen, kes heidab pilgu Eesti looduskaitsele oma 25 Eestis elatud aasta jooksul. Kohal on Setomaa mitmekordne parim pillimees Toomas Valk.

ELF korraldab looduskaitselisi talguid aastast 2000. Talgute suvekool, mis erineb mitmeti tavalistest talgutest, sai alguse neli aastat tagasi. Igal suvel koguneb poolsada inimest puisniidule heinateole, et lihvida asjatundjate kaasabil vikatiga töötamise oskusi, õppida tundma loodust, meie pärandmaastikke ja pärimust ning veeta ühiselt aega toredate inimestega.

Rohkem infot ja registreerumine on kodulehel ja Facebookis. Suvekoolile ootab ELF toetust Hooandjas.