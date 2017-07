Laupäev, 15. juuli

Viljandi Jaani kirikus täna kell 12.15 Jaani suvemuusika kontsert «Koraal, laul ja rahvalaul». Orelil mängib Kristel Aer. Kavas: Bach, Buxtehude, Guilmant, Karg-Elert, Peeters, Arro, Mägi.

Vabaduse platsilt algab täna kell 13 jalutuskäik giidiga.

Suure-Jaani kooli aulas täna kell 17 rahvusvahelise noorte puhkpilliorkestri Wersalinka tasuta kontsert – puhkpillimuusika, tantsutüdrukud, kujundmarssimine.

Pärnu filmifestival esitleb: Kondase keskuses täna kell 17 Läti film «Mustikavaimud» ja Mehhiko film «Saabusin surnult».

Pinska külalistemaja küünis täna kell 19 Siiri Sisaski kontsert «Oma laulud». Siiri Sisaski luuletusi loeb Klaudia Tiitsmaa. Piletid müügil Piletilevis ja tund enne algust kohapeal.

Pärnu filmifestival esitleb: Heimtali rahvamajas täna kell 20 Belgia-Kolumbia film «Külmad suudlused» ja Saksamaa film «Vrakk».

Abja-Paluojal peetakse 13.–16. juulini Abja suvepäevi ja VIII Mulgimaa pealinna akordionfesti. Täna kell 9–15 on kavas suvepäevade laat Abja keskpargis ja Tiigi tänaval. Kell 10–15 on avatud noortekohvik ning saab meisterdada unenäopüüdjaid Abja noortekeskuse hoovis. Kell 9­–15 on II Abja valla koduleivakonkurss ja mulgi pudru tegu Abja päevakeskuses. Kell 10 algab isetegevuslaste kontsert Abja keskpargis. Kell 10 saab rongisõidule, peatus Abja haigla ees (pilet 2 eurot, kuni 2-aastastele tasuta). Kell 10–14 pakub maanteeamet turvasimulatsioone Abja bussijaama juures. Kell 10–15 on plaanis kaltsuvaiba kudumine kangastelgedel ja õnnenööbi meisterdamise õpituba (MTÜ Mulgi Ukuvakk). Kell 11 alustab tänavakorvpall Abja bussijaamas. Kell 11–15 on avatud Abja muuseum. Kell 12 algab Abja rammumehe võistlus Abja keskpargis. Kell 12–15 on Abja gümnaasiumis uksed avatud, peetakse Abja hariduselu 123. aastapäeva. Kell 15 algab VIII Mulgimaa pealinna akordionfesti kontsert: esinevad Mulgimaa pealinna akordionistid ja Tartu II muusikakooli vilistlaste ansambel «Unisoon» Abja keskpargis. Kell 17 annab Abja laste näitering «Cipolino» etenduse «Buratino» Abja kultuurimajas (pilet 3 eurot). Kell 18 algab jalgpalli sõpruskohtumine: Abja – JJ Invictus (Soome) Abja gümnaasiumi staadionil. Kell 18.30 on Abja gümnaasiumi teatritrupi etendus «Godzilla» Abja kultuurimajas. Kell 22 algab peoõhtu Abja lasteaia tagusel väliplatsil: esineb Abja muusikakooli noortebänd, ansambel Traffic ja Eesti Disko DJ Lauri Hermann (pilet eelmüügis 10 ja kohapeal 15 eurot).

NÄITUSED

Viljandi linnaraamatukogu linnagaleriis Tarrvi Laamanni näitus «Loodusnurk». Näitus jääb avatuks 19. juulini. Trepihallis fotonäitus Naiskodukaitse tegemistest. Tallinna tänav 11/1, Viljandi.

Karksi valla kultuurikeskuses 31. juulini fotonäitus «Looduse aasta foto 2016». Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.

Viljandi muuseumi näitusemajas 31. juulini «Möödunud sajandi mänguasjad» Heli Männi kogust ja rändnäitus «Józef Piłsudski – Poola ja Euroopa riigimees», püsinäitus Viljandi linna ja maakonna ajaloost muuseumisse kogutu vahendusel. Laidoneri plats 10, Viljandi.

Sakala keskuses 2. augustini Lea Malini akvarellinäitus «2.». Tallinna tänav 5, Viljandi.

Viljandi spordihoones 12. augustini Viljandi fotoringi seitsmeteistkümnes pildivalik: 20 kaadrit kaheksalt autorilt. Vaksali tänav 4, Viljandi.

Kondase keskuses 22. augustini näitus «Hinnatud ja hüljatud raamatud I. Varamu» – skulptor Anne Rudanovski kureeritud väljapanek uurib raamatu kui formaadi tähendusi. 3. septembrini Soome kunstniku Kikka Nyreni maalide ja keraamika näitus «Paradiis». Püsinäitus kooliõpetaja ja maalikunstniku Paul Kondase (1900–1985) maalidest, mis kuuluvad Viljandi muuseumi kogusse. Pikk tänav 8, Viljandi.

Tarvastu kirikus 10. septembrini Hilda Üpruse pastell- ja õlimaalide mälestusnäitus. Avatud R–P kella 12–17.

Maavalitsuse hoone teisel korrusel 25. septembrini Viljandi fotoringi näitus «Minimalism». 22 fotot kaheksalt autorilt: Kaisa Kass, Kaja Tammesalu, Õie Pak, Mirko Miilits, Raul Kukk, Madis-Siim Kull, Rait Killar ja Meelis Heli. Vabaduse plats 2, Viljandi.

Suure-Jaani külalistemajas 29. septembrini arhitekti ja akvarellisti Toomas Reinu valitud akvarellid. Avatud E–R kella 8–18, L 10–20, P suletud. Näitust saab näha ettetellimisel telefonil 5305 8600. Ilmatari tänav 3, Suure-Jaani.

Kõpu külastuskeskuses Mihkel Eesmäe õlimaalide näitus «Viljandi- ja Pärnumaa maastikud» ning Anneli Palo fotonäitus loodusest.

Viljandi gümnaasiumis püsinäitus keskhariduse andmisest Viljandis. Hariduse tänav 2, Viljandi.