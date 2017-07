Tuleviku esindus saab Nõmmelt täiendust

Sel hooajal Nõmme Kalju koosseisus kõrgliiga neljas mängus ühe värava löönud FC Puuma kasvandik Vlasiy Sinyavskiy on esindanud ka Eesti noortekoondist.

Tuelvikus hakkab mees pallima särgis numbriga 7.

Viljandi Tuleviku president Raiko Mutle leidis, et see on esindusmeeskonnale hea suvine uudis. «Saime oma arsenali kvaliteetse mängumehe. On meeldiv, kui soovitakse Tuleviku koosseisu tulla ennast tõestama. Oleme teadlikud tema tasemest ja seega võtame ta rõõmuga vastu,» kirjutas Tuleviku juht klubi Facebooki seinal.

Tallinlane Vlasiy Sinyavskiy kinnitas, et tema eesmärk on korjata Tuleviku vormis võimalikult palju Premium-liiga kogemust ja mänguaega. «Annan endast maksimaalse, et Viljandi meeskond saavutaks oma püstitatud eesmärgi,» lubas Nõmme Kalju klubi liige.