If Kindlustuse klientide autod on tänavu põlema läinud 17 korral

Käesoleval aastal on If Kindlustuses registreeritud 17 sõidukitulekahju, kokku 157 000 euro ulatuses. Neist suurim sõiduauto kahju küündis 22 000 euroni, kui Lääne-Eestis sai elumaja põlengus ulatuslikult kannatada maja juurde pargitud auto.

If Kindlustuse sõidukikindlustuse tootejuht Jaak Põder selgitab, et tulekahjuriski alt korvatakse nii süütamise, tulle jäämise, elektriseadmestiku rikkest kui ka kustutustöödest tulenevad kahjud, mil auto saab näiteks vee- või tahmakahjustusi.

«Sõidukite tulekahju tekkepõhjusi on erinevaid, näiteks tänavu on kümme sõidukit leekidesse lahvatanud elektriseadmestiku rikke tõttu. Kindlustus selleks ongi, et kui auto keset ööd põlema süttib, siis selle taastamiseks või uue soetamiseks tuleb omanikul kanda vaid omavastutuse osa. Isegi vanemale autole tasub ikkagi kaskokindlustus teha, sest me ei tea kunagi, kus õnnetus juhtuda võib,» lisas Põder.

2016. aastal hüvitas If Kindlustus 44 ja 2015. aastal 39 sõidukite tulekahjust tingitud kaskokahju.