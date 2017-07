Eestluse säilimiseks peame toetama perekondi

20 aastat tagasi ütles president Lennart Meri noortele laulukaare all: «Eesti laulu võim on alati olnud vabaduse teenistuses. Ka pimedatel aegadel on rahvas elujõudu ammutanud oma laulude ühisest esitamisest. Eesti rahvas on oma laulude võimust alati teadlik olnud: «ei meid jõua köied köita,» laulsime täie rinnaga ka siis, kui ÜRO, Euroopa Liidu või NATO kaartidel Eestit polnud ollagi.»

Nüüd, kaks aastakümmet hiljem, oleme maailmakaardil leidnud oma kindla koha. Eestis juulikuuga alanud Euroopa Liidu eesistumisperiood on üks tähis sellest, kuidas me oleme riigina arenenud ja meil on oma roll maailmapoliitikas. Oma rõõmupeoga saime näidata, et me võime küll olla väikerahvas, kuid meis on jõudu ja tahet teha suuri asju, unistada koos, unustamata seejuures oma juuri.

KOGU SELLE rõõmu kõrval on meil rahvana aga üks mure: kellele anda eesti kultuuri hoidmise teatepulka edasi vananeva rahvastiku tingimustes? Kas seda olukorda saab muuta ja kuidas seda võiks teha?

2011. aasta rahvaloenduse andmetest on näha, et laste arv varieerub põlvkonniti. Selgub näiteks, et 40–55-aastastest naistest on lastetud vaid 7–7,5 protsenti, mis on väiksem osa kui vanemate põlvkondade puhul (nende puhul tuleb arvestada ka sõja järelmõjuga). Ühe lapsega piirdunud naiste arv on eri põlvkondades üsna sarnane, varieerudes 23 protsendist 28 protsendini.

Andmetest on ühtlasi näha, et Eestis on olnud pikka aega soosituim kahe lapsega peremudel. Viimase rahvaloenduse andmed näitasid, et alates kuuekümnendatest on kolme ja enama lapse sünd perre harv nähtus – seda juhtub vähem kui kolmandikus peredes.

Rahvastiku taastootmise taseme säilitamiseks peaks laste arv naise kohta olema 2,1. Vanuserühmas 50–59 on laste arv naise kohta 1,92, vanuserühmas 40–49 aga 1,85, mis näitab, et noorem põlvkond on saanud vähem lapsi ja see trend on seniajani languses. Mis on selle põhjuseks?

Väga sageli on kolmanda lapse saamise takistuseks majanduslik olukord. Statistikaameti andmetel oli 2015. aastal vähemalt kolme lapsega leibkondades laste absoluutse vaesuse määr 6,9 protsenti, samas kui kahe lapsega leibkondades oli laste absoluutse vaesuse määr 4,3 ja ühe lapsega leibkondades 3,6 protsenti. Need näitajad on küll aasta-aastalt paranenud ja vaesus on vähenenud, kuid seos lasterikaste perekondade ja vaesuse määra vahel on püsinud.

ET LAPSI SÜNNIKS enam, oleme ellu viinud hulga muudatusi. Juulikuust hakati suurtele peredele maksma lasterikka pere toetust. Seda makstakse neile peredele, kus kasvab vähemalt kolm last: kolme kuni kuut last kasvatavale perele 300 ja seitset või enamat last kasvatavale perele 400 eurot kuus. Näiteks kolme lapsega pere saab peretoetusi kokku 500 eurot kuus. Nii saab lasterikas pere riigilt täiendava kindlustunde ja ehk ka teadmise, et kolmanda lapse sünd ei kärbi suurema õe või venna võimalusi.

Kolmanda lapse uudne toetussüsteem on toonud kaasa ka kriitikat, justkui esimene ja teine laps ei tähendaks riigile midagi. Ikka tähendavad! Küsimus pole kaugeltki selles, kas riigi silmis on üks või teine laps kuidagi vähem või rohkem väärtuslik, kõik on väga väärtuslikud. Tõsiasi, et rahvastik vananeb ja kolmanda lapse saamine tähendab peredele suurema tõenäosusega vaesusriski, on aga pannud valitsust sisse viima muudatusi, et majanduslikel põhjustel ei loobutaks kolmanda või järgmise lapse sünnist.