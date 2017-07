Piirivalve hoiatab: piiripostide juurde minek on keelatud

Saatse kordoni juht Arvi Suvi kirjeldas, et nädalavahetus tõi Põlvamaale mitu üritust ning ühes sellega ka kaugemaid külalisi nii Eestist kui välismaalt. Piirivalvurid reageerisid kolmele juhtumile, kus inimesed läksid Värska vallas Verhulitsa külas piirirežiimi alale Venemaa Föderatsiooni piiriposti juurde pilti tegema. Ühel juhul olid need soomlased, teisel hollandlased ning kolmandal korral eestlased. Kõigi suhtes alustati väärteomenetlust.

«Selles kohas on hoiatussildid ning peatumist ja parkimist keelavad liiklusmärgid, millest tuleb kõigil piiriäärsel alal liiklejatel juhinduda,» selgitas kordonijuht. Ta rõhutas, et piiriposti juures seistes ollakse juba piirirežiimi alas, kus kõrvalistel inimestel on keelatud viibida.

«Kõik kolm juhtumit olid sarnased: auto jäeti keelualal seisma ja otsejoones mindi piiriposti juurde pilti tegema. Alles piirivalvurite saabudes tõsteti pilk hoiatussiltidele,» kirjeldas Suvi.

Kordonijuht ütles, et saabuv seene- ja marjahooaeg toob piiriäärsetesse metsadesse kohalike kõrval ka kaugema kandi inimesi. Metsaande noppides tuleb arvesse võtta, et seen ja mari kasvavad pooli valimata nii Eestis kui Venemaal. Et hoiduda tahtmatust piiriületamisest, tuleb inimesel vahepeal veenduda, et ta on kontrolljoonest piisavalt kaugel.