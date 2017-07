Mõnikord muudetakse turul hindasid lausa ülepäeviti, vahel võivad need nädal aega järjest samad püsida. Piltidel on 7. juuli kilohinnad.

Turul on praegu tipphooaeg ja letid on lookas. Sakala käis uurimas, mida Viljandi turul pakutakse ja kui kõrged on seal hinnad.