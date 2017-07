Wiimastel päewadel elasid Narwa elanikud wäga raskeid silmapilke üle. Niihästi linna, kui ka ümbruskonda, iseäranis kohta, mis «Kiwimurru» nime kannab, on palju wäejooksikuid kogunud. Linna rahwas arwab, et wäejooksikuid wähemalt 4000 meest on. Suurem osa tegewuseta soldatid saadawad oma aja «Kiwimurrus» mööda, kaartisid mängides, purjutades ja wägiwalda tarwitades linna ettewaatamata naiselanike kallal, kes julgewad linnast wälja minna.