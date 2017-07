7. juuli Sakalas ilmunud artiklis «Volikogu veteranid: Viljandi linnapea amet pole jalutuskäik pargis» on ekslikult väidetud, et viimase 20 aasta jooksul pole seni ükski Viljandi linnapea olnud ametis tervet valimistevahelist aega. Tegelikult on seda suutnud nii Tarmo Loodus kui Peep Aru, kelle ajal oli valimisperiood kolm aastat. Loo autor Karl-Eduard Salumäe palub vabandust.