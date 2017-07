Peeter Balõnskist sai maaelu edendamise konsulent

Peeter Balõnski on esimene, kellele on maamajanduse infokeskusest pärast kutseeksami läbimist väljastatud konsulendi kutsed nimetatud erialadel.

Viimastel aastatel on Eestis kiire tempoga lisandunud talusid, kus omatoodetud põllumajandustooteid töödeldakse. Seni pole paljudel neist olnud võimalust saada head nõu valdkonna spetsialistilt, sest väiketöötlemise alal ei olnud ühtki kutsetunnistusega konsulenti ning seetõttu ei olnud võimalik nõuandeteenustele rakendada maaelu arengukava rahast antavat nõuandetoetust.

Peeter Balõnskil on pikaajalised kogemused tootearendaja ja tehnoloogina Meieri Tootmises, Maag Piimatööstusest, Tallinna Piimatööstuses ning Läti ja Leedu piimatööstustes. Ta on tegelnud olemasolevate toodete kvaliteedi parandamise ja uute toode arendamisega ning töötanud välja hulga eri maitsetega jogurteid, kohupiimakreeme, kodujuustusid, laabijuuste, kohukesi ja kohupiimakreeme kisselliga. Lisaks on ta juhtinud toomisliinide käikulaskmist ja töössepanekust.

Peeter Balõnski on töötanud ka viinatööstuses, kus töötas välja ja juurutas nii alkohoolseid tooteid kui siirupeid. Pikk teenistuskäik on viinud teda ka Eesti maaülikooli Polli katseuuringute tehasesse, kus tal on tulnud koostööd teha rohkem kui 40 koostööpartneriga ning juba nendega koos toota mahlu, püreesid, mahlajooke, marjajahusid ja veel palju muid tooteid.

«Töötades Polli katseuuringute tehases, sai selgeks, kui palju abi siiski väiketootjad vajavad ja et on kogemused sellel alal, siis tekkiski mõte neid laiemalt jagada,» vahendas sihtasutus Balõnski sõnu.

Konsulendi töö eesmärk on anda kliendile erialast nõu. Lähtuvalt oma spetsialiseerumise valdkonnast koondab ja edastab konsulent kliendile vajaliku teabe ning juhendab teda, arvestades tema vajadusi, soove, võimalusi ja piiranguid.

«Põllumajandus- ja maamajandustootjatele pakutavaid nõuandeteenuseid toetatakse maaelu arengukava rahast kuni 90 protsendi ulatuses. Nõu saaja maksab ainult omaosaluse ning nõuandetoetuse taotlemisega tegeleb Maaelu Edendamise Sihtasutus,» selgitas sihtasutuse nõuandeteenistuse juht Leho Verk, miks on mõistlik kasutada nõuandeteenistuse konsulentide teenuseid.

Nõuandetoetust on võimalik saada põllumajandusega tegeleval füüsilisel isikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 hetkarit maatulundusmaad ning on registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistus koondab põllumeestele ja maaettevõtjatele nõuannet jagavaid konsulente.