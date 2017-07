KOMMENTAAR: Poliitiline tehing ehk kas poliitik võib kaubelda

Kas poliitikul on eetiline pidada oma erakonna juhiga enda karjääri puudutavaid läbirääkimisi? Kas poliitik võib endale valimisnimekirjas kohta küsida või peab ta ootama, kuni kohta pakutakse? Kas linnapea võib ametist loobuda, kui tööga kaasaskäiv motivatsioonipakett pole sobiv? Need on vaid üksikud küsimused, mis tekkisid, kui sai selgeks, mis asjaoludel loobus Viljandi linnapea Ando Kiviberg (IRL) oma erakonna linnapea kandidaadi kohast.