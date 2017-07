Käsitöölaagrisse tuleb rekordarv osalejaid kogu maailmast

«Craft Campi» peakorraldaja Marit Külv ütles, et sel aastal on rekordarv osalejaid ning külalisi on Kanadast Uus-Meremaa ja Jaapanini. Kõige suurem on Islandi esindus ning väga palju on huvilisi Põhjamaadest.

«Kohal on ka tuntud käsitööraamatute autor Nancy Bush koos rühma ameeriklastega. Lisaks on põhjust rõõmustada väljakujunenud »Craft Campi« fännide üle: ligi 20 inimest osaleb juba teist või kolmandat aastat,» lausus Marit Külv.

Laagrinädala jooksul juhendavad töötube rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilased, vilistlased, õppejõud ning kultuuriakadeemia koostööpartnerid. Esimest korda on kavas taimede ja indigoga värvimine Liis Luhamaa juhendamisel, Angelika Nöps näitab niplispitsi tegemist, Lilian Bristol ja Signe Susi õpetavad kuldtikandit ning Liina Lang ja Ivika Viljasaar Haapsalu salli kudumist.

«Igal päeval toimub üheksa töötuba. Selle aasta vaieldamatud lemmikud on Kristi Jõeste keskaegsete kinnaste ja Riina Tombergi Kihnu troi töötuba. Lisaks tekstiilidele saab proovida töötamist kasetohu, luu, puidu, klaasi, savi ja metalliga,» selgitas Külv.

Osalejatele pakutakse mitmekesist kohalikku kultuuri tutvustavast programmi, õhtuid sisustavad etnograafilised filmid ning eesti muusika. Ühel laagripäeval minnakse kultuurireisile Heimtalisse ja Viljandisse, Tartusse Eesti Rahva Muuseumisse või Setomaale. Väljasõidud hõlmavad endas muuseumikülastust, tutvustades käsitöö ja pärandi kõrval osalejatele kohalikku eluolu.