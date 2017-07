Ratsud ja ratsanikud pakuvad Sammulis sportlikke elamusi

Kuigi kolme etapi koondarvestuses selguvad maakonna meistrid, tuleb homme mõõtu võtma sõitjaid kogu Eestist ning võistluse direktori Laureen Leiteni sõnul võib oodata pikka ja põnevat päeva.

Karikasarja avaetapil oli eri arvestustes startijaid 270. Vähemalt sama palju usuvad korraldajad neid kogunevat selgi korral. Leiteni ütlemist mööda on sel etapil lisasõiduna kavas Porsche harrastajate neljanda osavõistluse mõõduvõtt ja see kasvatab startivate paaride hulka tublisti. «Õnneks on praegu pikalt valge, jõuame enne öö saabumist õhtule.»

Kell 9 algaval võistluspäeval sõidetakse karikasarja arvestuses 100, 110, 120 ja 130 sentimeetri kõrguste takistustega parkuuris ning etapi alguses on kavas algajatele ja noortele hobustele mõeldud 80–100-sentimeetriste takistustega mõõduvõtt. Laureen Leiten lisas, et kõige madalamasse parkuuri on peale eespool nimetatu oodatud ka avatud klassi ratsutajad.

Võistluspäeva viimane parkuur on 130 sentimeetrit ümberhüpetele. Enne seda on kavas kaheosaline 120-sentimeetriste takistustega sõit.

«Väga keeruline on öelda, mis kell algab viimane mõõduvõtt, aga päev kujuneb pikaks,» lausus Leiten.

Viljandimaa takistussõidu karikavõistlusi peetakse kolmandat aastat ning nagu eelmiselgi aastal saavad sarja võistlussõitude üldvõitjad maakonna meistri medali. Sarja kolmas mõõduvõtt on kavandatud 26. ja 27. augustile.

Võistluspäevale Sammuli tallide juures on huvilistel tasuta sissepääs.