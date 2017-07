Vaba mõte. Toidukohti tülitamas

Kui tihti juhtub, et Viljandis on pühapäeval sadu orienteerujaid ja nende fänne? Pakun, et sajandis korra, ja see oli eelmisel pühapäeval. Sattusin ka siis linnas olema ja mul läks kõht tühjaks. Pastaisu ajas Herr Arturisse. Seal seisis minu ees viis-kuus portugallast, kes kõik tahtsid kohvi ja saidki. Söömise ajal ilmus aga kohvikusse üks eksinud näoga mitte-eestlasest härra, kes võttis kohe istet. Ootama ta sinna minust jäigi, sest teenindaja jutustas samal ajal köögis ega vaevunud sealt välja tulema. Kiri ütleb ju, et telli letist!