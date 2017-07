Sööme sõnu. Ei, aeg ei peatu

Vahel ma mõtlen, et elu oleks ikka kõvasti lihtsam, kui ei oleks seda kuramuse ajamõõdet. Olgem täpsed: tegelikult on aeg ikka üks paras rajakas. Võtame näiteks suve. Näed, et väljas särab päike, jooksed tuppa ujukaid jalga kakkuma ja kui uksele jõuad, on õu juba kolletunud lehenässakaid täis. Või sünnipäevad. Ma pidasin alles oma kolmekümne aasta juubelit. Selline tunne on, et bakhanaalidest pole veel pohmellgi korralikult lahtunud. Aga näe, sel suvel vaja juba järgmist kümnendit tervitama hakata.