Tabelinaabrid jagavad Sillamäel väärtuslikke punkte

Hooaja avamängus võttis Viljandi kodus vastu Sillamäe ning kirjutas tabelisse väärt 1:0 võidu. Teise ringi viimasele mängule tuleb tänane kodumeeskond Sillamäe 1:1 viigiga Levadia vastu, külalised Viljandist olid eelmises voorus 2:1 paremad Paide Linnameeskonnast.

Liigatabelit juhib 47 punktiga FC Flora, nende kannul on 43 punktiga FC Levadia ning 36 punktiga Nõmme Kalju. Sillamäe Kalev on kirja saanud 13 punkti, mis annab kaheksanda koha, Viljandi on omakorda 10 punktiga üheksandal tabelireal.

Viljandi Tuleviku meeskond loodab täna klubi presidendile Raiko Mutlele valmistada meeldiva 33. sünnipäeva kingituse.