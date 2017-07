Reede, 14. juuli

Vabaduse platsilt algab täna kell 13 jalutuskäik giidiga.

Abja-Paluojal peetakse 13.–16. juulini Abja suvepäevi ja VIII Mulgimaa pealinna akordionfesti. Täna on kavas suvised fotosessioonid, fotograaf Kristi Heil annab lisainfot eposti teel kristihei@gmail.com. Kell 11–15 on avatud Abja muuseum. Kell 19.00 on kavas suvepäevade ja akordionfesti pidulik avamine, Viktor Tarassov annab tasuta akordionikontseri Abja kultuurimajas. Kell 20.30 algab kultuurimajas Abja EHH-Teatri etendus «Papa», pääse 5 eurot. Kell 22 on Abja lasteaia tagusel väliplatsil kavas peoõhtu: esineb ansambel Patune Pool ja Retrokiirabi. Pääse eelmüügis 7 ja kohapeal 10 eurot.

Viljandi linnastaadionil täna algusega kell 16 Valter Kalami 42. mälestusvõistlused kergejõustikus.

Viljandi vanamuusikafestival esitleb: Viljandi Pauluse kirikus esineb täna kell 19 ansambel Eesti Sinfonietta. Festivali suurel lõppkontserdil kõlavad J. S. Bachi, W. A. Mozarti ja teiste suurte loojate helitööd suures ettekandes. Eesti Sinfonietta on aastaid oma emotsionaalse esinemisega liigutanud kuulajate südameid ning ergutanud meeli nii Eestis kui välismaal. Viljandi vanamuusika festivalil esines koosseis viimati kaks aastat tagasi.

NÄITUSED

Viljandi linnaraamatukogu linnagaleriis Tarrvi Laamanni näitus «Loodusnurk». Näitus jääb avatuks 19. juulini. Trepihallis fotonäitus Naiskodukaitse tegemistest. Tallinna tänav 11/1, Viljandi.

Karksi valla kultuurikeskuses 31. juulini fotonäitus «Looduse aasta foto 2016». Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.

Viljandi muuseumi näitusemajas 31. juulini «Möödunud sajandi mänguasjad» Heli Männi kogust ja rändnäitus «Józef Piłsudski – Poola ja Euroopa riigimees», püsinäitus Viljandi linna ja maakonna ajaloost muuseumisse kogutu vahendusel. Laidoneri plats 10, Viljandi.

Sakala keskuses 2. augustini Lea Malini akvarellinäitus «2.». Tallinna tänav 5, Viljandi.

Viljandi spordihoones 12. augustini Viljandi fotoringi seitsmeteistkümnes pildivalik: 20 kaadrit kaheksalt autorilt. Vaksali tänav 4, Viljandi.

Kondase keskuses 22. augustini näitus «Hinnatud ja hüljatud raamatud I. Varamu» – skulptor Anne Rudanovski kureeritud väljapanek uurib raamatu kui formaadi tähendusi. 3. septembrini Soome kunstniku Kikka Nyreni maalide ja keraamika näitus «Paradiis». Püsinäitus kooliõpetaja ja maalikunstniku Paul Kondase (1900–1985) maalidest, mis kuuluvad Viljandi muuseumi kogusse. Pikk tänav 8, Viljandi.

Tarvastu kirikus 10. septembrini Hilda Üpruse pastell- ja õlimaalide mälestusnäitus. Avatud R–P kella 12–17.

Maavalitsuse hoone teisel korrusel 25. septembrini Viljandi fotoringi näitus «Minimalism». 22 fotot kaheksalt autorilt: Kaisa Kass, Kaja Tammesalu, Õie Pak, Mirko Miilits, Raul Kukk, Madis-Siim Kull, Rait Killar ja Meelis Heli. Vabaduse plats 2, Viljandi.

Suure-Jaani külalistemajas 29. septembrini arhitekti ja akvarellisti Toomas Reinu valitud akvarellid. Avatud E–R kella 8–18, L 10–20, P suletud. Näitust saab näha ettetellimisel telefonil 5305 8600. Ilmatari tänav 3, Suure-Jaani.

Kõpu külastuskeskuses Mihkel Eesmäe õlimaalide näitus «Viljandi- ja Pärnumaa maastikud» ning Anneli Palo fotonäitus loodusest.

Viljandi gümnaasiumis püsinäitus keskhariduse andmisest Viljandis. Hariduse tänav 2, Viljandi.