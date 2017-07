Päästeamet kutsub ohutult käituma

Eestlastele meeldib privaatsus ja lisaks avalikele ujumiskohtadele armastatakse vaiksemaid kohti nagu karjäärid, järved või tiigid, kus juuresolijaid on vähem ning vesi soojem. Sellel on aga kahjuks ka selge negatiivne seos abi kutsumisega hädaolukorras, sest kui pole kõrvalviibijaid, on ka abile väga raske loota, eriti kui vees ollakse üksinda.

Päästjad tuletavad lapsevanematele meelde, et lastel tuleb veekogude läheduses silm peal hoida. Ekslikult arvatakse, et uppuja saab vees kätega vehkida ja karjuda, tegelikult tuleb uppujal võidelda vee peal püsimise, lainete ja jaheda veega ning energiat vehkimiseks või karjumiseks ei ole ja uppumine toimub pigem vaikselt.

2016. aastal uppus Eestis 47 inimest, neist viis olid joobekahtlusega. Päästevest oli seljas vaid ühel hukkunul. Olenemata ujumisoskusest, soost või vanusest, tuleb veesõidukis alati päästevesti kanda. Iga kolmas inimene uppus järves, seega on oluline meeles pidada, et päästevest pole mõeldud vaid avamerel seilamiseks, vaid kasutamiseks meredel, jõgedel, järvedel, aga ka väiksematel veekogudel.

Nii lõkke tegemisel kui grillimisel tuleb metsas, maastikul ja koduaias järgida tuleohutusnõudeid. Lõkkekoht peab olema ümbritsetud kas kividega või mõne muu materjaliga, mis ei põle, lõket tehes tuleb hoida läheduses ämber vee või liivaga ning lõket ei tohi jätta järelevalveta. Lõkke tegemisel jälgi tuule tugevust ja tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega kaasnev suits ei häiriks naabreid. Grillimise ja muudes tuleohutuse küsimustes võib helistada päästeala infotelefonil 1524.