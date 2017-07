«Herneid» täis tänav muudab mootorrattaga sõitmise ohtlikuks

Rattur Mariken Subi sõnas, et paljudes kohtades on aukude täitmisest jäänud üleliigset killustikku, mis on ohtlik ka aeglase kiirusega sõites.

«Viiratsi mäest alla sõites kukkusin rattaga, kusjuures kiirus oli vaid umbes kolmkümmend kilomeetrit tunnis,» lausus Subi. Tema sõnul jäid kukkumisest rattale kriimud.

Mootorratturite grupiga sõitev Priit Einla kinnitas, et halvad teeolud rikuvad ratast. «Killustiku teravate tükkide tõttu on nii rehve purunenud kui värvkate kahjustada saanud,» lausus ta. Temalgi on killustiku tõttu kukkumisi ja libisemisi olnud.

Mootorrattur Kalle Lohk rääkis, et küsimus polegi selles, kas kukud, vaid selles, millal kukud. Tema pole lahtise killustiku pärast seni oma sõnul külge maha pannud, aga teeolud on kehvad temagi arvates. «Lahtine killustik tänavail on tsiklirahvale pinnuks silmas. Omakeskis ütleme selle kohta, et linn on herneid täis loobitud,» selgitas ta. Lohk on igapäevane sõitja ning tema sõnul on tänavaid hooletult parandatud ja lahtise killustiku tõttu on need mootorratturitele kui kiilasjää.

«Et tsiklit peatab enamjaolt vaid esipidur, peab linnatänavatel hoolikalt valima sõidukiirust ja jälgima teekatet, arvestama lahtise killuga kurvides ja ülekäiguradade ees, kus inimesed parkivate autode varjust ootamatult sõiduteele võivad astuda,» rääkis ta.

Priit Einla sõnul on killustik mootorrattureid häirinud kevadest saadik ja nüüdseks on asi veel hullem. «Oleme sõitnud sel hooajal juba peaaegu neli tuhat kilomeetrit ja käinud ka teistes linnades. Ütlen ausalt, et nii hull olukord mujal ei ole.» Einla sõnul peavadki Viljandi ratturid mujal sõitmas käima, sest kodulinna tänavad on killustikused ja löökaukudega.

Autokooli Alopex sõiduõpetaja Jaak Alesma sõnul killustikune tee mootorrattaga õppesõitu ei takista. «Õppetükis on isegi sees, et on vaja ka rasketes oludes sõitu harjutada,» ütles ta.

Siiski tõdes Alesma, et tänavatel leidub lõike, kus on keeruline liigelda. «Üldised teeolud on mootorrattaga sõitmiseks head, aga on üksikud kohad, mis on aukude parandamise tõttu killustikurohked, näiteks Ugala puiestee ja Lina tänava ristmik,» ütles ta.

Mariken Subi ütles, et pole sel aastal linnas veel kordagi teepuhastusmasinat kohanud.

«Tänavakoristus on täiesti null,» lausus ka Einla.

Linna teedespetsialist Heiki Teearu tõdes, et praegu on käsil aukude parandamine kogu linnas ning sellest tekivad ka killustikujäägid. Ta lubas, et need koristatakse nelja kuni viie päeva jooksul. «Lisaks puhastatakse üks kord nädalas peatänavaid ja harvem ka kõrvaltänavaid,» lisas ta.

Teearu sõnul ei ole linnavalitsusse seni ülearuse killustiku pärast ühtegi kaebust esitatud. Ta lubas asuda uurima, millised lõigud on probleemsed, ning korraldada nende puhastamise.