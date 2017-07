Tarbijakaitseamet kohustas Elisat lõpetama alusetu tasu nõudmise

Viimasel ajal sagenesid tarbijate pöördumised tarbijakaitseameti ja tarbijavaidluste komisjoni poole Elisa Eesti 13,90 euro suuruse nõude pärast, mida firma küsis tarbijailt sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise korral. Ameti hinnangul on sellise tasu küsimine alusetu ning alustas menetluse, mille tulemusena lõpetas Elisa tarbijailt sellise tasu nõudmise.

Tarbijate pöördumistest nähtus, et Elisa klienditeenindajad pakkusid telefoni teel teenusepakette koos soodsate nutiseadmetega. Nõusoleku andnud tarbijale saadeti nutiseade koju kulleriga. Hiljem aga leidis nii mõnigi tarbija, et ta siiski ei soovi seda nutiseadet, ja otsustas kasutada seadusest tulenevat õigust taganeda sidevahendi abil sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul. Seejärel tabas tarbijaid aga halb üllatus, kui selgus, et lepingust taganemise järel esitab Elisa rahalise nõude summas 13,90 eurot.

Seadus ütleb, et igasugune lepingutingimus või kokkulepe, mis raskendab taganemisõiguse kasutamist ning millega taganemine seotakse käsiraha või leppetrahvi maksmisega, on õigustühine. Ettevõtja võib tarbijale lepingust taganemise korral esitada nõude vaid siis, kui tagastatava seadme seisukord on halvenenud ja väärtus vähenenud, ning asja tagastamisega seotud otseste kulude kandmise korral, kui seda ei ole kokku lepitud teisiti. Seejuures on oluline teada, et tarbijal ei ole asja tagastamisega seotud kulude kandmise kohustust, kui ettevõtja ei ole teda sellest varem teavitanud. Seetõttu soovitab ka tarbijakaitseamet alati tarbijatel endil olla tähelepanelik ning tutvuda sõlmitava lepingu üldtingimustega. Oluline on märkida, et ettevõtja põhjendamatud ning ilma otseste kulutusteta nõuded on alusetud.

Elisa selgituste kohaselt oli lepingust taganemise korral tarbijale esitatav rahaline nõue asja kättetoimetamisega seotud kulu. Ka asja kättetoimetamisega seotud kulu nõudmine tarbijalt lepingust taganemise korral on alusetu, sest see läheb vastuollu sidevahendi abil sõlmitud lepingu regulatsiooniga.

Tarbijakaitseamet kohustas Elisat viima oma tegevuse seadusega vastavusse. Menetluse tulemusena on Elisa kinnitanud tarbijakaitseametile, et lõpetab tarbijatelt kullerteenuse tasu küsimise summas 13,90 eurot ja on eemaldanud lepingutingimustest info, mille kohaselt on tarbijal kohustus seadme tagastamisel tasuma hüvitist.

Tarbijakaitseamet on võtnud sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise korral nõutavad tasud suurema tähelepanu alla.