Trad.Attack!-i tänavune kontserdikalender on tihe ja viib esinema paljudesse välisriikidesse.

​Trad.Attack!-i näeb Eestis sel suvel esinemas ainult kahel korral. Telliskivi kontsert on möödas, Treski küüni oma veel ees. Küll aga on ta taas platsis täpselt nädala pärast Lätis Salatsis peetaval «Positivusel». Trio liikmele Sandra Vabarnale on lõunanaabrite muusikapidu jätnud igati positiivse mulje.