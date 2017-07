Õppevõimalusi ilmestavad kutsekoolide virtuaaltuurid

«Käesoleval suvel on valmimas virtuaaltuurid 31 kutseõppeasutusest, mis annavad interaktiivse ülevaate Eesti kutsekoolide tänapäevasest infrastruktuurist, hoonetest, masinapargist, erialadest ja olemusest,» kirjeldas projekti sihtasutuse Innove kutsehariduse maine valdkonnajuht Kristel Mõistus.

Kristel Mõistus leidis, et kui erialavaliku ees seisvatel noortel on soov tutvuda Eesti kutsekoolide mitmekesiste võimalustega, siis virtuaaltuurid pakuvad suurepärast ülevaadet. Valminud on 27 kutsekooli virtuaaltuurid, mida saab vaadata nii kutsekoolide kodulehtede kui ka portaali kutseharidus.ee vahendusel.

Eri pikkusega õppekavad ja paindlikud õppevormid võimaldavad kutseõppesse õppima asuda nii põhi- kui ka keskkooli lõpetanud noortel ning täiskasvanuil, kes soovivad ümber- või täiendusõpet.

Lisaks koolipõhisele õppele on mitmes kutseõppeasutuses võimalik astuda ka töökohapõhisesse ehk õpipoisiõppesse, kus kolmandik õppetööst käib koolis ning ülejäänud aja töökohal. Suvel on vastuvõtt töökohapõhisesse õppesse avatud enam kui 35 õppekaval.

Õppima asumiseks saab avaldusi esitada kas paberkandjal või elektroonselt. Lisaks on mitmed koolid liitunud sisseastumise infosüsteemiga (www.sais.ee), kus on avalduse esitamiseks tarvilik kehtiv ID-kaart.

Virtuaaltuuride ülevaate leiab kutsehariduse infoportaalist kutseharidus.ee.

Vastuvõtuperioodide koondtabeliga saab tutvuda siin. Lisainfot erialade ja tingimuste kohta leiab koolide kodulehekülgedelt.