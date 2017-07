Ulukiseire aruanne soovitab muu hulgas küttida metssigu ja šaakaleid

2014. aasta suve lõpus Eestisse levinud Aafrika seakatku nakatunud aladel on metssea asustustihedus langenud väga madalale tasemele või siis liigub kiiresti selle poole. Väljaspool nakatunud ala on metssea asustustihedus intensiivistunud küttimise tulemusena samuti kahanenud, kuid märksa tagasihoidlikumal määral. Aruande koostajate seisukoht on, et seetõttu tuleb neil aladel, kuhu sigade Aafrika katk ei ole veel jõudnud, metssigade intensiivset küttimist jätkata, lastes täiskasvanute ja kesikute seas emiseid kultidest enam. Eesmärk on viia metssea statistiline asustustihedus aasta lõpuks alla poolteise isendi 1000 hektari jahimaa kohta.

Aladel, kus katku tõttu on metssigade asustustihedus juba väga väike, tuleks küttimist jätkata vähemalt populatsiooni juurdekasvu ulatuses, mitte hakata tegelema valikuliselt emiste hoiuga ning hoida populatsiooni asustustihedust ksvamast üle ühe isendi 1000 hektari jahimaa kohta.

Šaakali arvukus on jõudsalt kasvanud ja levikuala laienenud ning koos sellega on sagenenud rannikualadel karjatatavate lammaste ründed. Šaakali populatsiooni kasvukiiruse vähendamiseks tuleks küttimist intensiivistada. Märkimist väärivad ka halljänes ja rebane, kelle arvukus on kasvanud. Laialdaselt levinud kärntõve tõttu soovitatakse küttimissurvet suurendada väga suure arvukusega kährikkoerale ning ka rebasele. Teiste liikide puhul mingeid märkimisväärseid muudatusi ei täheldatud ning neid võib küttida samade põhimõtete alusel kui eelmisel aastal.

Hoolimata suurenenud küttimismahtudest on põdra arvukus endiselt suur, samuti kasvab saari asustava punahirve arvukus ning mandriosas punahirve levikuala.

Hundi arvukus oli mullu eelnenud aastaga sama, kuid suurenenud küttimissurve tulemusena on see tänavu eeldatavasti kuni viiendiku võrra väiksem.

Karu arvukus on stabiilne ning populatsioonile võib ka tänavu rakendada suurt küttimissurvet, samas on vaja küttimist jõulisemalt suunata kahjustuspiirkondadesse. Et soodustada karude levimist lõuna poole, ei tohiks neid küttida Eesti lõunapiiril olevates jahipiirkondades. Nii hundi kui ka karu tekitatud kahjustused olid eelmise aastaga võrreldes kahanenud.

Aruanded, mis sisaldavad hinnanguid eri ulukipopulatsioonide seisundite ja nende muutuste kohta koos juurdekasvuprognooside ja küttimissoovitustega järgmiseks jahihooajaks, on tähtis baas teaduslikel alustel põhineva ulukiasurkondade kaitse ja jätkusuutliku kasutuse korraldamiseks Eestis.

Detailse info puudumise tõttu ei tee eluslooduse osakonna ulukiseire töörühm ettepanekuid jahipiirkondade tasemel, vaid puudutab väikseima üksusena maakondi.