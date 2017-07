Eesti pakirobotite tootja plaanib tänavu tohutut kasvu

Tõhusa tootmismahu kasvu esmane lootus on seotud Cleveroni kõige suurema partneri, kaupluseketiga Walmart. «Loodame tellimuste peatset suurenemist,» sõnas Cleveroni tegevjuht Andres Liinat.

Tootmise suurendamiseks on ettevõte valmis. Kohe, kui suurtellimus ookeani tagant allkirjad saab, võib Viljandi ettevõte palgata inimesi juurde ning hakata neli korda rohkem roboteid ja automaate tootma.

«Praeguselt viielt robotilt nädalas 20 robotile liikumine oleks kiirelt võimalik,» lausus Liinat. Kui tootmist on vaja veelgi rohkem suurendada, on Cleveron juba otsinud koostööpartnereid, kelle juurde viia osa tootmisest, ning lõpuks on alanud ka uue tootmishoone projekteerimine.

Cleveron jätkab lisaks pakirobotile pakiautomaatide tootmist ning müüb neid praegu üle maailma rohkem kui roboteid. Eelmisel aastal näiteks lisandus klientide sekka üks Bulgaaria suuremaid kullerifirmasid Speedy. Sel aastal ootab ettevõtte kiiret laienemist Hispaaniasse, kuhu on juba saadetud proovirobot.

Ettevõtte arendusüksuses tegeldakse uute tehnoloogiate väljatöötamisega. Alles sel kuul toodi turule maailma esimene pilvepõhine nutipostkast ning septembris tutvustatakse maailma kiireimat pakirobotit Flex, millest lähiaastatel tahetakse välja arendada toidukaupade hoiustamiseks sobilik pakirobot.

«Praeguse pakiroboti probleem on selle kõrgus. Flex aga võimaldab kõrgust vähendada ning robotit hoopis laiendada,» selgitas Liinat. Tema sõnul on ettevõtte ainus võimalus võidelda oma toodete kopeerimise vastu, arendades järjest uusi tooteid. «Kopeerimine tuleb mingil ajal kindlasti ja selle ohuga oleme arvestanud,» kinnitas ta.

Eelmisel aastal teenis Cleveron 3,3 miljoni euro suuruse käibe juures 200 000 eurot kahjumit. Liinati seletust mööda oli selle põhjuseks suur investeeringute hulk ja tööjõu juurdepalkamine. «Tegemist oli kasvu ettevalmistava aastaga,» lisas ta.

Sel aastal loodab Cleveron taas kasumisse jõuda.