Infostendid jagavad nõuandeid edukaks piknikuhooajaks

Mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine koos Tartu keskkonnahariduse keskuse ning Läti keskkonnaorganisatsiooniga Homo Ecos alustasid projekti „Keskkonnasõbralikud avalikud üritused“, vahendas Eesti Rohelise Liikumise pressiteade. Projektiga soovitakse juhtida inimeste tähelepanu üritustega kaasnevale keskkonnamõjule ning anda ideid, kuidas oma ökoloogilist jalajälge vähendada. Selleks on mõningatesse piknikupaikadesse üles seatud infostendid "6 sammu edukaks piknikuhoojaks", et anda inimestele ideid ja infot just seal, kus see kõige asjakohasem on.

Sel suvel on projekti keskmes vabaõhuürituste keskkonnamõju puudutav teavitus. Värskes õhus einestamine tähendab tihti väga palju jäätmeid, eriti ühekordseid nõusid ning pakendeid. Palju on ka plastikut, mida ei saa töödelda ja mis lõpetab prügimäel.

Projekti Eesti-poolne juht Eliisa Saksing kutsub inimesi üles tegema oma suveüritustest sündmused ning vahetama ühekordne kestva ja korduvkasutatava vastu. “Väga levinud ei ole teadmine, et ühekordsed topsid võeti kasutusele tervislikel kaalutlustel, asendamaks avalikes joogipunktides ühiskasutatavaid topse. Mõned kümnendid hiljem ühekordsete topside positiivne kuvand muutus, sest mõisteti tekkiva jäätmekoguse keskkonnamõju." Tegevus pole Saksingu väitel jätkusuutlik ning on vajalik, et see teadmine jõuaks edasi.

Stendid leiab Viljandis neljast kohast: Viiratsi mäe, Huntaugu, Paala järve ja obeliski piknikupaiga juurest.

Stendid on ehitanud taaskasutuskunstnik Marta Moorats. Tema mõte oli viia stendidel olev info kontruktsiooniga kooskõlla. „Poest stendi jaoks uute materjalide ostmine poleks selle projekti puhul olnud eriti eetiline. Samuti jälgisin materjale kokku pannes seda, kui hõlpsalt saab stendide vananedes eri materjale teineteisest eraldada ja ümbertöötamisse saata.“