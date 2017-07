Viljandi pensionärid soovivad tänapäevast sotsiaalkeskust ja tasuta bussisõitu

Kohtumisel Riigikogu liikme Helmut Hallemaaga andsid ühenduse esimees Hillar Saar ja aseesimees Jaan Vuntus üle pöördumise, kus märgitakse, et praegused Viljandi päevakeskuse ruumid Sakala keskuses pole pensionäridele huvitegevuseks ja kooskäimiseks piisavad ning vaja oleks rohkem pinda. „Praegu kohtutakse neljas erinevas kohas ning igal pool on ka üüri maksmise probleem. Koosviibitavates paikades puuduvad samuti igasugused sotsiaalteenuste võimalused, näiteks toitlustamine või juuksur, mille kasutamine võiks toimuda väikese tasu eest,“ leidsid pensionärid.

Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni liige, riigikogulane Helmut Hallemaa sõnas, et tema arvates peaks Eesti suuruselt kuuendas linnas olema iseseisev sotsiaalkeskus, mis pakuks ka erinevaid teenuseid eakatele tavapärasest soodsamalt. „Sakala keskuses on küll ilus ja väga toredate töötajatega päevakeskus, kuid see pole siiski päris oma ega rahulda eakamate viljandlaste kõiki vajadusi,“ leidis Hallemaa.

Kohtumisel tõdesid pensionäride ühenduse liikmed, et Viljandis tuleks taastada ka pensionäridele vanuses 65+ tasuta sõidu õigus linnaliinidel täies mahus. Viljandis tasuta ühistranspordi eest aastaid seisnud poliitik Helmut Hallemaa sõnas, et on vastava ettepaneku teinud Keskerakonna poolt juba aastal 2013 ja taastamiseks aastal 2016 ning loodetavasti saab linn pensionäridele ses küsimuses siiski peatselt vastu tulla.