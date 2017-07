Nende ridade valmimise ajaks ei olnud teada, kuidas läks Anett Kontaveidil Wimbledoni turniiril. Võimalik, et Maarjamaa spordisõprade suunurgad on täna üleval, aga võib-olla tõdevad nad kohvimasina juures juttu puhudes hoopis, et seekord jäi õnnest puudu. Igatahes on kindel, et fännid hoidsid Eesti esitennisistile pöialt.