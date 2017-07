Peaminister andis Viljandi tantsuõpetajale stipendiumi

Sellel peol osales kuus tema juhendatavat rühma. XII noorte tantsupeo «Mina jään» esimesel etendusel andis stipendiaadikaardid Maie Tammemäele, Kaire Ojaveele ja Anita Kreenile kätte Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas.

Niina ja Alfred Raadiku fond loodi 2002. aastal, et tunnustada koolides töötavate rahvatantsuõpetajate tegevust. Fondi pressiteate kinnitusel on tänavused stipendiaadid tublid tantsuõpetajad, kes teevad oma tööd suure armastuse, pühendumuse ja kirega. Nende rühmad tegid peo ettevalmistuse käigus ära suure ja põhjaliku töö ning said ettetantsimistel suurepärased hinded.