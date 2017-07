Näitus kutsub kaasa mõtlema raamatu rolli muutumise üle

Skulptor Anne Rudanovski kureeritud väljapanek on Kondase keskuse teatel esimene raamatu tähendusi uurivate ja küsimusi püstitavate näituste sarjast. Selle fookuses on raamat teatmeteoste kontekstis. Huviorbiidis on entsüklopeediad, leksikonid, atlased ja nende saatus läbi Eesti lühikese «entsüklopeedilise» ajaoo.

Ideoloogiate ja sotsiaalsete muudatuste ning tehnoloogia areng on loonud olukorra, kus raamatud, millesse koondati ülevaade inimkonna või mingi kindla ainevaldkonna teadmistest, on ühtäkki jäänud traditsioonilise kasutuseta, minetanud oma senise rolli ja ladestunud nii kodudesse kui asutustesse. Näiteks esimese «Eesti nõukogude entsüklopeedia» tiraaž oli 220 000. Mis saab sellest ladestuvast kihist meie ümber?

Kontseptuaalne näitus kutsubki kaasa mõtlema raamatu rolli muutumise üle. Sisenedes näitusele, satub vaataja justkui raamatukokku. Oli ju Kondase keskuse maja pikka aega, aastatel 1948–2002, Viljandi raamatukogu kodu.

Näitusele on kogutud raamatud, mis on justkui kummitused, neil pole identifitseerimiseks selgi. Päevavalgus pääseb ruumi aknalauale laotud raamatute vahelt väikestest avadest.

Näitust saab vaadata esmaspäevast pühapäevani kella 11–18 ja see on avatud 22. augustini.