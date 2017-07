Maasikate hind on mulluse tippajaga võrreldes kõrgem

Esimesed maasikad jõudsid Viljandi turule juba jaanipäeva paiku, kui need konkureerisid odavamate, välismaalt pärit marjadega. Nüüd on turul vaid eestimaised maasikad ning nende kilogramm maksab 4–6 eurot. Vigasaanud marju müüakse ka 3,50 euroga.

Kõrge hinna põhjuseks on kasvatajate sõnul vähene saagikus, milles võib süüdistada ebastabiilset talve ja jahedat kevadet. Välja talu esindaja Malle Jõgi peab vihma mõju maasikate saagile ja valmimisele aga vähetähtsaks. «Vihm ei mõju üldse negatiivselt. Jahedus on see, mis halba teeb,» sõnas ta.

Samuti ütles mahekasvatusega tegelev Jõgi, et tõrjevahendite vältimise korral talub maasikas hästi talve, ning lisas, et Välja talu 10 000 maasikataimele talv kahju ei teinud.

Esmaspäeval Viljandi turu maasikamüüjate juures suurt järjekorda ei olnud, aga Jõgi sõnul ostjaid ikka leidus. «Ostetakse kilogrammi kaupa ja õhtuks on kõik maasikad enamasti müüdud,» kinnitas ta.

Ostjate puuduse üle ei kurtnud ka Mustlast pärit maasikakasvataja Pille Schliep, kes müüs maasikaid kõige odavamalt ehk 3,50 euro eest. «Ostjaid on palju, sest müün odavalt. Minu jaoks ei ole tähtis kõrge hind, vaid see, et saaksin päeva lõpuks kõik marjad müüdud. Homme tänased maasikad enam ei kõlba.»

Turult maasikaid ostnud kondiiter Airi Põdra leidis, et maasikate hind ei ole kallis. «Kasvatajad peavad selle nimel tööd tegema. Et mari on lähedalt tulnud, ilus ja värske, siis arvan, et hind on täiesti normaalne,» rääkis ta.

Maasikamüüjad leiavad, et praeguse hinnaga inimesed suurtes kogustes marju ostma ei hakka. Ka Põdra hinnangul jäävad kõrge hinna pärast paljudel marjad ostmata. «Ma arvan, et inimesed on valmis marju ostma suuremal hulgal, kui hind on 2,5–3 eurot kilo.»

Põdra lisas, et ka tema silmis mängib hind suurt rolli, sest ettevõtjana tahab ta kulud madalal hoida. «Aga pigem olen nõus ostma kallimat ja kvaliteetsemat marja kui odavamat ja kiiremini riknevat,» rääkis Põdra, kes kavatseb tänasest alustada talvemarjade sügavkülma varumist.