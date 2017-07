Vihmaga võidelnud peolised on tagasi kodus

Pühapäeva õhtul jõudsid noored viljandimaalased tagasi koju 12. noorte laulu- ja tantsupeolt. Laulupeo rongkäigus Viljandi delegatsiooni juhtinud linnapea Ando Kiviberg ütles, et meie linna lipp lehvis laulu- ja tantsupeol kõige kõrgemal. «Vaadates seda nooruse energiat, mis siin minu selja taga pulbitseb, pole mingit kahtlust, et Viljandi kestab veel vähemalt kaheksasada aastat,» lausus ta. Kõige tähtsamaks peab Kiviberg laulu- ja tantsupeol energiat, mis inimeste vahel tekib. «See tuleb rongkäigus veel eriti hästi välja, sest siin on tantsijad ja lauljad koos.»