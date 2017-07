Eelmise nädala lõpp tõi uudise, et Ando Kiviberg ei jätka sügisel Viljandi linnapeana. Lühidalt öeldes esitas IRL-i kuuluv Kiviberg erakonna esimehele Helir-Valdor Seedrile tingimuse, et ta on nõus olema linnapeakandidaat juhul, kui talle tagatakse 2019. aasta kevadel pääs riigikokku. Sellist garantiid Seeder ei andnud. Edasist me juba teame.