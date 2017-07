Jalgpall röövis 20 minutit parimat reklaami ehk Orienteerumine on teleala

KUI PÜHAPÄEVA pärastlõunal sai kell viis, oli Viljandi lauluväljakul ja lossimägedes suur hulk inimesi, keda ei tõmmanud Portugal, Mehhiko ja jalgpall. Kümnetest riikidest oli Viljandisse kokku sõitnud enam kui sada maailma tipporienteerujat ja enam kui tuhat pealtvaatajat.Täpselt kell viis pidi nelja riigi telekanalitel hakkama otseülekanne orienteerumise maailmameistrivõistluste sprinditeatejooksust, aga vähemalt nonde lauluväljaku ümbrusse kogunenud inimeste suureks nördimuseks see ei alanud, sest Portugal ja Mehhiko ei suutnud Venemaal maailmajagude karikaturniiril võitjat normaalajaga selgitada, kohtumine läks edasi ning telekanalid jätkasid selle näitamist. See tähendas, et Viljandis alustati maailmameistrite selgitamist televaatajateta.