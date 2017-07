Viljandi haigla juhina oma teist ametiaega alustanud Priit Tampere on nentinud, et eelseisva viie aasta sisse jääb raviasutuse kolimine kesklinna. Pehmelt öeldes elutöö mõõtu ettevõtmise kõrval on aga hulk projekte ja tegemisi, mis inseneriharidusega mehel silma särama panevad.