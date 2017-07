Endisele tipporienteerujale Alar Viitmaale on lossimäed nii tuttav paik, et tema siin liikumiseks kaarti uurima ei peaks. Seepärast on ta homme võistlusalal vaid kui pealtvaataja ega tüki ka rahvasportlastele mõeldud jooksu starti.

|

FOTO: Kamilla Selina Lepik