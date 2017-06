Ando Kiviberg ei jätka sügisel linnapeana

Lühidalt kokku võttes ei tahtnud Kiviberg oma Isamaa ja Res Publica Liidult (IRL) vähem ega rohkem kui pääsu 2019. aasta kevadel riigikokku. Selle eest oli ta nõus vastu panema osalemise kohalikel valimistel linnapeakandidaadina. Sakala teada oleks Kiviberg rahul olnud parlamendivalimiste esinumbri kohaga Viljandi- ja Järvamaal või pealinna ümbruses.

Garantiid erakonnalt ei tulnud

«Minu teistkordne kandideerimine linnapeaks tähendaks lõplikku sisenemist professionaalsesse poliitikasse ja selleks oli mul vaja karjääriplaani,» selgitas Ando Kiviberg ise erakonna juhile ja peasekretärile Priit Sibulale saadetud kirja. Oma sõnul vajas ta garantiid, et saab järgmistel riiklikel valimistel parlamenti. Seda garantiid Seeder ei andnud.

Neljapäeval saatis Kiviberg oma soovidega kirja kahele erakonna juhile ja ootas vastust reedel kella kolmeni. Pool tundi pärast vastuse saamist teatas Kiviberg Sakalale, et ei kandideeri järgmistel valimistel enam linnapeaks.

Helir-Valdor Seeder tunnistas, et kiri, mille ta Viljandi linnapealt neljapäeval oli saanud, polnud tavapärane. «Oma lühikese, kuu aega kestnud erakonnajuhi töö jooksul ma teist sellist kirja kohalike valimistega seoses ei ole saanud,» kinnits ta. Kiri ei olnud Seedri hinnangul ultimatiivne, kuid oli väga konkreetne ja sisaldas soove, millest ta saaks täita vaid osa.

Seedri seletust mööda teeb erakonna juht parlamendivalimiste eel küll oma ettepanekud, kuidas kohti üldnimekirjas ja piirkondades jagada, kuid nimekirja kinnitavad eestseisus ja erakonna volikogu. «Loomulikult on erakonna juhi roll selles omamoodi määrav, sest tema kohus on oma valikuid kaitsta ja teistele selgeks teha.»

Kiviberg ise oma kirja mingil moel eriliseks ei pea. «Minult küsiti konkreetseid soove ja need ma ka vormistasin,» lausus ta.

Kandideerimine on võimalik

Seda, kas ta Viljandi volikokku kandideerib ja millises nimekirjas seda teeb, Ando Kiviberg veel otsustanud ei ole. «Mul on selleks aega 15. septembrini ja selle aja jooksul võib palju muutuda,» lausus ta.

Nii ei välista praegune linnapea, et võib valimistele minna ka mõnes teises nimekirjas kui IRL-i oma, aga erakonnast lahkuda ta ei kavatse. «Hoian kindlasti oma erakonnale pöialt, et valijate usaldus tagasi võidetaks,» sõnas ta.

Kiviberg tuletas meelde, et neli aastat tagasi andis ta lubaduse olla linnapea neli aastat, ja lisas, et kui tal lubatakse sügiseni jätkata, siis ta oma lubadust ka peab. «Pole ju saladus, et minu elu on jagatud Viljandi ja Harjumaa vahel ning linnapea tööd tehes olen pidanud ohverdama palju aega pereelust,» sõnas ta.

Helir-Valdor Seedri sõnul oleks ametis oleva linnapea kandideerimine erakonnale vajalik, sest ajalugu on näidanud, et enamasti on linnapea osutunud valimiste võitjaks. Ando Kivibergi isiklikku populaarsust näitab see, et eelmistel valimistel kogus ta 809 häält ning edestas enam kui 200 häälega toona linnapeana töötanud Loit Kivistikku, kes sai valimistel teise häälte arvu.

Seeder kinnitas, et mõistab Kivibergi otsuse põhjuseid, sest tema silmis on see eeskätt seotud perekonnast lahusolekuga. Edasises tuleb ka IRL-i kohalikel liikmetel juhi sõnul aeg pisut maha võtta ning leida suve lõpuks uus linnapeakandidaat. «Valikut meil on,» sõnas ta. Lisaks avaldas Seeder lootust, et ehk õnnestub IRL-il Viljandis ka Kiviberg oma nimekirja tuua.