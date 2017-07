Nädala plaan. ​Neetud nisu

Kui sai teatavaks, et sotsiaalministeerium plaanib ületulevast aastast keelustada koolipuhvetites ebatervislike söökide ja jookide müümise, tõlgendati seda algul sõjana saiakeste vastu. Et määrus on alles väljatöötamisel, ei tea isegi ministeerium veel täpselt, millistele toodetele keeld terendab. Uue rahvatervise seaduse eelnõust vastu vaatava väljendi «kõrge kalorsuse ja vähese toitainesisaldusega toidukaubad» seostamine pagaritoodetega on üsna loogiline.