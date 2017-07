Tarvastu jalgpallurid võtavad mõõtu grusiinidega

Tuline jalgpallilahing leiab aset homme, 1. juulil kell 16 Soe staadionil. Idee eestvedaja on Gruusiast pärit, aga juba rohkem kui kakskümmend aastat Eesti elanud aktiivne organisatsiooni Gruusia Kodu liige ja FC Tarvastu peatreener Zurab Kvaratshelija. Idee on selles, et EV 100 ei puuduta ainult eestlasi: nii nagu Eesti riik on Gruusiat toetanud, on Gruusiast pärit Zurab Kvaratshelija olnud üle kahekümne aasta jalgpallikultuuri eestvedaja Tarvastus.

Aastate jooksul on just jalgpall taganud eri rahvustest noorte hakkamasaamise ühiskonnas. Päev algab FC Tarvastu ja Gruusia Kodu jalgpallimeeskonna sõpruskohtumisega, mida on lubanud Eesti jalgpalli liidu poolt vilistama tulla liidu peakohtunik Uno Tutk. Jalgpallilahingule järgneb Eesti ja Gruusia traditsioone järgiv koosviibimine, kultuuriprogrammi eest vastutavad kohalikud pillimehed Tarvastu vallast ja Eestis elavate grusiinide ansambel Mamuli.