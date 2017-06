Kodututega võidelnud majaelanikud pääsesid napilt oma kodu kaotamisest

Koduuksest välja tormates arvas abielupaar, et jõuab päästa kuuris seisva auto, mille nad aasta eest vanaduspõlveks olid soetanud, kuid see lootus kustus kiiresti, sest hoovi peal põlevate kuuride kuumus muutis lukkude lahtisaamise võimatuks. Leegid liikusid hirmsa kiirusega nende poole ja olid kaks korda kõrgemad kui naabruses seisev Suure Venna maja.

Veel eelmisel päeval olid Ispertid ladunud kuuri vähemalt aasta puuvaru. Sellest ei jäänud midagi järele nagu autostki. Kalev Isperti sõnul möllas tuli hoovis vähemalt pool tundi, sest kui Viljandi päästemeeskond oli alustanud kustutustöid Suure Venna poolsest otsast, levisid leegid tema sõnul nende majale ohtlikult lähedale. «Meile tuli lõpuks Suure-Jaani meeskond. Viis minutit hiljem oleks maja läinud – katus tossas juba,» rääkis ta.

Hooldajana töötav Reet Ispert ütles, et oli kuu aega tagasi saanud insuldi ja paranenud sellest väga hästi. «Aga praegu on raske. See on ikka väga ränk läbielamine,» tõdes ta eile koduhoovis tule hävitustööd vaadates.

Reet Ispert rääkis, et nad on aastaid võidelnud asotsiaalidega, kes kuue-seitsmekesi elasid sealsamas kuuris, kust tuli oli alguse saanud. Kalev Ispert ei tahtnud seda isegi kommenteerida, öeldes, et nad on selle mure ees jõuetud ja pole abi saanud ka linnavalitsuselt, kus on seda korduvalt küsimas käinud.

Viljandi sotsiaalametis kodutute teemaga tegelev toetuste spetsialist Karin Kiis ütles, et temal pole infot, kas kodutud just seal pesitsesid. Tema mäletamist mööda on jutuks olnud pigem teised paigad, aga need vahetuvad.

Tuleturistid

Öösel kella 1 paiku avastatud tulekahju hiiglaslikke leeke kogunes vaatama ja filmima kümneid inimesi, kellest osa oli suitsusammast näinud linnast mitme kilomeetri kaugusel.

Õnnetuskoha lähedale kippuvad uudishimulikud toovad päästjatele sageli lisamuresid, kuid seekord võtsid mõned pealtvaatajad kätte ja hakkasid juba enne kustutustöid päästma autosid. Näiteks lõhuti küljeaken ühel Volvol, et seda oleks võimalik eemale lükata. Kui Ispertite Volkswagen Polo läks täielikult tuleroaks, siis hoovimajas tegutseva kingsepa Volvo sai vaid kahjustusi.

Eile hommikul käis sündmuskohal Lõuna päästekeskuse juhtivinspektor Illar Toots. «Minu käed jäävad siin küll lühikeseks,» tõdes spetsialist ja kutsus endale appi kriminaal­uurija. Tootsi sõnul saab politsei uurida õnnetuse salvestisi, et teha kindlaks öiseid liikumisi, mis võivad aidata kaasa tulekahju põhjuse väljaselgitamisele.

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et päästjad olid kohal paari minutiga ning alustasid viivitamatult kustutustöid. Kui väljakutse laekus kell 00.58, siis kell 1.08 töötas juba kaks veejuga. Kiige sõnul oli päästjate esmane eesmärk kaitsta ümbritsevaid maju, sest kuurid olid laustules.

Tuule suund päästis

Kommunikatsioonijuht tõdes, et ulatusliku tulekahju efektiivseks kustutamiseks on vajalikud suuremad ressursid, mille saabumine teistest komandodest võtab paratamatult aega. Esimesena kohal olevate meeskondade ülesanne on lisajõudude saabumiseni vajaduse korral elusid päästa, ohtu jäävaid elanikke evakueerida ja tule levikut piirata.

«Kui tulekahju on juba selle avastamise ajal ulatuslik ja põlevmaterjali palju, levib tulekahju tuule toel äärmiselt kiiresti,» lisas Kiik.

Inimesi evakueeriti nii Turu tänav 6 kui Tallinna tänav 9a majast. Viimati nimetatud majas elav Juta Kimova pages koos neljakuuse lapse ja elukaaslasega tolle õe juurde. Eile ennelõunal tulid nad koju tagasi. «Jube oli, väga jube,» ütles Kimova. Kõige suurem õnn oli tema sõnul see, et tuul puhus Suure Venna poole. «Kui oleks meie poole olnud, poleks majast midagi järele jäänud,» nentis Kimova.

Tulekahju lokaliseeriti kella 01.55-ks. See tähendab, et selleks kellaajaks oli kindel, et tule levik ümbritsevatele majadele on ära hoitud.

Et tuli kandus ka Viljandi haigla omanduses oleva Turu tänav 6 hoone kuurile ja see hävis, käis eile õnnetuspaika üle vaatamas haigla esindus. Kommunikatsioonijuht Krista Valdvee sõnul on vaja võimalikult kiiresti organiseerida kuurist järelejäänu koristamine umbes 12-ruutmeetriselt pinnalt.