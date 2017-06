VIDEO Majaelanik süüdistab Viljandi öises tulekahjus kuuris elanud kodutuid

Koduuksest välja tormates arvas abielupaar, et jõuab päästa kuuris seisva auto, mille nad aasta eest vanaduspõlveks olid soetanud, kuid see lootus kustus kiiresti, sest hoovi peal põlevate kuuride kuumus muutis lukkude lahtisaamise võimatuks. Leegid liikusid hirmsa kiirusega nende poole ja olid kaks korda kõrgemad kui naabruses asuv Suure Venna maja.

Veel eelmisel päeval olid Ispertid ladunud kuuri vähemalt aasta puuvaru. Sellest ei jäänud midagi järele nagu autostki. Kalev Ispert ütles, et tuli möllas terves hoovis vähemalt pool tundi, sest kui Viljandi päästemeeskond oli alustanud kustutustöid Suure Venna poolsest otsast, levis tuli tema sõnul nende majale ohtlikult lähedale. «Meile tuli lõpuks Suure-Jaani meeskond. Viis minutit hiljem oleks maja läinud – katus tossas juba,» rääkis ta.

Hooldajana töötav Reet Ispert ütles, et oli kuu aega tagasi saanud insuldi ja paranenud sellest väga hästi. «Aga praegu on raske. See on ikka väga ränk läbielamine,» tõdes ta eile koduhoovis põlenud kuure vaadates. Ta ütles, et nad on aastaid võidelnud asotsiaalidega, kes kuue või seitsmekesi elasid sealsamas kuuris, kust tuli oli alguse saanud.

Öösel kella 1 paiku avastatud tulekahju hiiglaslikke leeke kogunes vaatama ja filmima kümneid inimesi, kellest osa oli suitsusammast näinud linnast juba mitme kilomeetri kaugusel. Eile hommikul käis sündmuskohal Lõuna päästekeskuse juhtivinspektor Illar Toots. «Minu käed jäävad siin küll lühikeseks,» tõdes spetsialist ja kutsus endale appi kriminaaluurija. Tootsi sõnul saab politsei uurida õnnetuse salvestisi, et teha kindlaks öiseid liikumisi, mis võivad aidata kaasa tulekahju põhjuse väljaselgitamisele.