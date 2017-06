Helir-Valdor Seeder on oru valitseja

Põlispuudega kaetud küngastel krõmpsutavad rohtu Šoti mägiveised ning Islandi ja Gotlandi lambad. Ühe künka nõlval on püstkoda, pisut allpool suveköök ja veel madalamal väike elumaja. Maja ja suveköögi juures kasvab kümmekond suurt viinapuud. Kõikjalt paistab hästi kätte ürgorus mustendav paisjärv.

See maaliline paik on Porilinna talu, mille omanik on kunagine Viljandi maavanem, üle-eelmine põllumajandusminister, praegune Isamaa ja Res Publica Liidu juht Helir-Valdor Seeder.

Veised, lambad, viinamarjad

«Matu, Matu, Matu...» kutsub Porilinna peremees mägiveiseid – suuri sõbralikke loomi, kes okste raginal võsast välja tormavad. «Ute, Ute, Ute...» hüüab ta leiba nosima lambaid.

Seda kõrvalt vaadates meenub Briti seriaal «Oru valitseja» oma oru ja mägede, viinamarjaväätide ja loomadega.

«Siin orus on vaikne ja kena. Maanteemüra siia ei kosta, on vaid linnulaul ja metsakohin,» ütleb nelja poja isa Helir-Valdor Seeder ning räägib, kuidas ta kunagi ehitas püstkoja poistele mängimiseks, aga nüüd leiavad sealt suvel lambad varju.

Poegadele on see maastik pakkunud palju rõõmu. Talvel saab künkaharjalt kelguga vägeva hoo ja kui järv on jääs, viib liug üle selle eemal terendava metsatukani välja.

Innukalt jutustab Helir-Valdor Seeder oma viinamarjadest, mis on külmakindlad ja annavad igal aastal korralikku saaki. Mainib sedagi, et suveköögi juures kasvava seemneteta ja väga maitsvate viljadega taime tühjendasid linnud ühel aastal enne, kui nad ise jaole said.

«Viinamarju peab hea saagi saamiseks lõikama,» kõneleb Seeder. «Suvel tuleb osa kobaratega oksi ära lõigata, siis ei jää marjad väikeseks. Sügisel on tarvis teha harvenduslõikust ja jätta alles tugevamad oksad.»

Kõik algas talveidülliga

Kaheksa hektari suuruse Porilinna talu ostis Seedrite pere 2002. aastal.

«Otsisime naisega maakohta, kus saaks toimetada. Jõudsime siia lumisel kesktalvel, veebruaris. Oli tuulevaikne, 15–20 kraadi külma, päike paistis. Tulime mäe pealt Loodist ja nägime kitsi jooksmas. Tõeline idüll. Otsustasimegi selle talu ära osta,» pajatab peremees. «Kevadel aga, kui lumi sulas, nägime, et meie maade keskele jääva vana meierei juures on küla prügimägi. Seal oli kõikvõimalikku sodi: vanu autokeresid ja -kumme... Kõik see oli suur pettumus ning paiga kordategemiseks kulus mitu aastat. Kui teised korjasid kevaditi kive, siis meie perega korjasime klaasikilde.»

Kohe algul istutas Helir-Valdor Seeder mäele tammeallee. Samuti on ta kasvama pannud pärni. Vana elamiskõlbmatu metsavahikordon sai lammutatud ja ehitatud väike maja kunagise lauda vundamendile. Et uus maja saaks avarust, tehti selle ette postidele terrass. Selle võrra sai teise korruse suurema ehitada. Maja ehitamiseks palkasid Seedrid paar töömeest ja abiks käis ka nende Viljandi-naaber.

Nüüd on alumisel korrusel lisaks eluruumile saunaosa ning teisel korrusel kaks askeetlikku magamiskambrit. Ühtlasi ehitati majani tee, rajati kanalisatsioon ja veeti kohale elekter.