Politseinikud jagasid õnnetusse sattunutele esimesed kallikarud

Kallikarud on mõeldud neile lastele, kes on osalised mõnes õnnetuses ja keda politseinikel on vaja rahustada. «Mõnikord on lapsed veel nii pisikesed, et nendega ei saa juttu ajada, ja siis toimivad esemed palju paremini,» selgitas Viljadi patrullitalituse juht Alar Sadam.

Nii said politseinikud lohutada üht nelja-aastast tüdrukut, kes istus teisipäeva õhtul Viljandi piiril Kia Carnivalis, mis oli Pärnu maantee ringristmikul sisse sõitnud Saab 9-3-le. Politsei kirjelduse kohaselt oli eesõigus Saabil.

Kia Carnivalis oli õnnetuse hetkel kuus inimest ning pisut viga sai kõige noorem ehk nelja-aastane laps. «Ta istus küll turvatoolis, kuid lõi kahe auto kokkupõrkes oma pea kergelt ära. Meedikud leidsid teda üle vaadates, et lapse terviseseisund võimaldab kodust ravi,» rääkis Sadam. Et last lohutada, anti talle maakonna esimene kallikaru.

Möödus napilt 13 tundi ja Viljandi külje all juhtus teinegi õnnetus. Kolmapäeva ennelõunal ei pannud Heimtalisse viiva tee ja Karksi-Nuia maantee ristmikul kõrvalteelt tulnud Toyota RAV4 juht tähele peateed mööda Karksi-Nuia poolt tulevat punast Opelit.

Kaks sõidukit põrkasid kokku ning Toyota paiskus kraavi. Viga keegi ei saanud, kuid taas oli õnnetuses üks osaline väike laps. Kaheaastase tüdruku lohutamiseks võeti appi karu ja sellest oli palju kasu. «Laps oli karu üle väga rõõmus ja see viis tema mõtted sündmusest eemale,» kõneles Sadam.

Õnnetuse järel lastega tegelemine on üks politseinike ülesandeid ning kõigepealt üritatakse lapse mõtted juhtunult eemale viia. «Kui vanemate lastega saab rääkida sellest, kuidas neil koolis läheb või leida mingeid muid jututeemasid, siis väikestega on keerulisem,» nentis Sadam ja lisas, et alati pole ka õnnetused need, mille järel tuleb politseinikel lastega tegelda.

Näiteks tõi ta kiiruseületamise, mille järel tuleb autojuhile teha protokoll, aga autos on lisaks juhile väike laps, kes pole nõus üksinda sõidukisse jääma. Nii on juhtunud, et protokolli tehakse hoopis rikkuja autos või istub politseiautos lisaks rikkujale väike laps.

Selle aasta lastekaitsepäevast sõidavad kõigis politseiautodes kaasa pehmed mängumõmmid, kellega lohutatakse õnnetuse tõttu traumeeritud lapsi. Kallikarud jõudsid politseiautodesse koostöös mittetulundusühinguga Traumamõmmik.