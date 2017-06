Fotod: Viljandi kesklinn oli hirmsates leekides

Tulekahjust teatati kella 1 paiku Viljandi kesklinnas Rüütli tänaval, kus põlesid kuurid. Leekide levimine oli väga intensiivne ning suures ohus olid loetud meetrite kaugusel asuvad kaks elumaja ja söögikoht. Neljanda väljasõidu astme järgi kihutasid sündmuskohale kõik Viljandimaa päästjad, lisaks tuletõrjujad Türilt ja Põltsamaalt.

Tules hävis kaheksa kuuri ja üks sõiduauto. Kuigi kohalike sõnul kasutasid ühte kuuri peavarju saamiseks kodutud, ei saanud esialgsetel andmetel keegi vigastada. Elumajad ja söögikoht õnnestus päästa.

Kuurides voolu sees ei olnud. Seda, millest tulekahju alguse sai, päästjad öelda ei osanud.

Inimesed kogunesid autodega turu parklasse toimuvat jälgima. Osa rääkis, et nägi suitsupilve mitme kilomeetri kauguselt Viljandi linnast.

Lähedal elav naine ütles, et pidas praksuvat tuld esialgu ilutulestikuks, aga kui välja läks, siis sai aru, et midagi tõsist on juhtunud. Päästjad kastsid ümberkaudseid elumaju ja evakueerisid neist elanikke. Esimesena sündmuskohale saabunud uudistajad aitasid lükata eemale sõiduautosid, et nende süttimist ära hoida.

Esialgu puudub info kannatanute ja tulekahju ulatuse kohta, sündmuskohal oli kolm kiirabibrigaadi ja kogu maakonna päästjad. Kustutustööd jätkuvad.